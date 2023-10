Nur wenige wissen, dass Deutschland auch ein Trüffelland ist. Viele denken dabei eher an Italien, Frankreich und Spanien. Aber nein, essbare Trüffel gibt es auch in unseren Gefilden. Allerdings dürfen sie nicht einfach so in der freien Natur gesammelt werden. Die Edelpilze der Gattung Tuber sind streng geschützt. Sie zu sammeln, gilt als Ordnungswidrigkeit, die mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro geahndet wird. Nur mit einer Sondergenehmigung der Naturschutzbehörde darf zu Forschungszwecken gesucht werden. „Um also bei uns heimische Trüffel genießen zu können, müssen wir sie auf Plantagen oder im eigenen Garten anbauen“, erklärt Trüffel-Experte Tassilo Pöter aus dem Holperdorper Tal (Kreis Steinfurt), Gründer von „Teutotrüffel“.

Wo die Trüffelpilze wachsen

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Stefanie Weber impft er Bäume mit Trüffelsporen, um die Delikatesse zugänglich zu machen. Der Trüffelpilz wächst in Symbiose mit bestimmten Baumarten wie Eiche, Buche, Hasel oder Linde. Die Fruchtkörper benötigen sechs bis neun Monate, bis sie zu einem erntereifen Trüffel geworden sind. Und sie liegen dann nicht mal tief, sondern in der oberen Schicht des Bodens. Mit geschultem Auge kann man Trüffel, die manchmal sogar etwas aus dem Boden herausschauen, entdecken. Wesentlich effektiver sei die Suche aber mit Hund. Hunde und auch Schweine können den richtigen Reifegrad erschnüffeln und so bei der Ernte der genießbaren Trüffel helfen.

Die Fruchtknollen der Trüffel liegen nicht sehr tief in der Erde. Einmal aufgespürt, werden sie mit einer speziellen Trüffelhacke („Vanghetta") dem Boden entnommen. Möglichst so, dass wenige Feinwurzeln und Mycel im Boden beschädigt werden, damit an der Stelle auch weiterhin Trüffel wachsen. Foto: Carolin Hlawatsch

Trüffelbauer „Itze“ bekommt Verstärkung

An einem Trüffelstand am Dümmer See lernte Tassilo Pöter Friedhelm Riemeyer kennen, von allen „Itze“ genannt, 20 Jahre Hundeverhaltensberater und seit mehr als zehn Jahren Trüffelanbauer. Itzes Passion für Trüffel erwachte durch seine Hunde. Trüffelsuche sei für sie eine artgerechte, fordernde Aufgabe.

Friedhelm Riemeyer pflanzte 2015 die ersten mit Trüffelsporen versehenen Bäume auf seine Plantagen in Stemwede und Hannover. Bis so ein Baum dann in Produktion geht, dauert es fünf bis sieben Jahre. 2022 konnte zum ersten Mal geerntet werden. So freute sich Riemeyer über die neue Bekanntschaft und professionelle Verstärkung durch Tassilo Pöter und Stefanie Weber.

„Von Itze hatte ich schon ein paar mal gehört und dann auf Facebook gelesen, dass er am Dümmer frische Trüffeln verkauft. Ich bin spontan dorthin gefahren und habe mir den größten und schönsten Trüffel ausgesucht“, erinnert sich Tassilo Pöter. Sofort hätten sich die zwei blendend verstanden und Itze sagte: „Tassilo, das war das letzte Mal, dass du einen Trüffel kaufen musstet“. Er lud Pöter und seinen Hund Leya auf seine Plantage ein.

Friedhelm Riemeyer (hier mit seinen Hunden auf der Plantage in Stemwede) ist auf vielen Märkten und Veranstaltungen der Region anzutreffen, wo er Sommer- und Burgundertrüffel verkauft. Foto: Carolin Hlawatsch

Bereits ab Ende August und dann bis in den März hinein ist Erntezeit für Trüffel. Itze mit „Retromops“ Trüffeltussi und Rottweiler Mützemann sowie das Teutotrüffel-Team mit Lagotto-Romagnolo-Hündin Leya haben alle Hände und Pfoten voll zu tun. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem die Ernte aufgrund von Hitze und Trockenheit mit insgesamt zwei Kilogramm Trüffel mäßig ausfiel, sei 2023 ein sehr gutes Trüffeljahr.

Symbiosen, nicht nur zwischen Trüffel und Bäumen

Da Friedhelm Riemeyer nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs ist, übernimmt das junge Teutotrüffel-Team immer mehr die körperlichen Arbeiten auf den Flächen. „Wir vergleichen unsere Zusammenarbeit mit der Symbiose der Trüffel und Bäume. Wir geben in die Zusammenarbeit unterschiedliche Fähigkeiten hinein und nur so kann es perfekt funktionieren“, sagen sie.

Erntezeit von Trüffeln ist Juni bis Februar. Frische Trüffel sind nur zirka sieben Tage haltbar. Deswegen werden sie auch häufig zu Spezialitäten wie Trüffel-Öl, Trüffel-Butter oder Trüffel-Honig verarbeitet. Foto: Carolin Hlawatsch

Trüffelplantagen als Naturrefugien

Schon beim Betreten des Geländes macht sich Aufregung bei den Hunden breit. Der Trüffelduft scheint ihnen in die Nase zu steigen. Auf Hand- oder Rufzeichen geht’s los. Die Riechorgane am Boden, arbeiten sich die Hunde durch die Plantage, in der die Bäume nicht in Reih und Glied stehen – wie wohl manch einer mit dem Ausdruck Plantage assoziiert. Nein, Trüffelplantagen sind Naturrefugien. Das 3000 Quadratmeter große Areal besitzt Bauminseln verschiedener Arten und Wiesen, in denen Orchideen und viele andere seltene Pflanzen wachsen. Ein krasser Gegensatz zur angrenzenden Mais-Monokultur und als Ausgleichsfläche für Biogasanlagen ausgewiesen. Insgesamt rund 500 Hektar Fläche für Trüffelplantagen gebe es in Deutschland. Verglichen mit anderen Kulturen ein verschwindend geringer Anteil.

Suchgang auf der Plantage in Stemwede. Trüffelplantagen haben Mehrwert. Sie können wahre Naturrefugien sein und seltene Arten beherbergen. Foto: Carolin Hlawatsch

„Aufgrund der Hanglage und des sehr kalkhaltigen Bodens eignet sich dieses Gebiet hier in Stemwede hervorragend für den Trüffelanbau“, erklärt Tassilo Pöter. Dann ist er abgelenkt, denn Leyas Pfotenscharren und Schwanzwedeln zeigen, dass sie etwas gefunden hat. „So ein riesiger Trüffel! Bravo Leya!“ Es folgt eine schnelle Belohnung aus der Leberwursttube – und schon geht’s weiter.

Reife Trüffel haben ein intensives Aroma. Bei der Suche im Erdboden siegt am Ende aber immer Hunde- über Menschennase. Foto: Carolin Hlawatsch

Trüffelsuche mit Hund

Die Hunde sind nicht zu stoppen und haben ersichtliche Freude an der Suche. „Wichtig ist natürlich, dass sie gelernt haben, die Trüffel anzuzeigen, aber nicht anzuknabbern oder gar aufzufressen“, so Stefanie Weber. Anders als bei der Suche in freier Natur müssen Hunde auf einer Plantage auch wirklich jeden Baum absuchen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, für die das Team Ausbildungskurse für Hund und Halter in drei Modulen (Anfänger, Fortgeschrittene, Experten) anbietet.

Jeder fitte Hund mit guter Nase und Spielfreude könne zum Trüffelsucher ausgebildet werden. „Da die Trüffelsuche aber in Deutschland in freier Natur verboten ist, macht eine Ausbildung nur Sinn, wenn man selbst den Trüffelanbau im eigenen Garten anstrebt oder auf einer Plantage als Erntehelfer eingesetzt werden möchte“, betont das Trüffelteam. Ansonsten könne man die erlernte Trüffelsuche mit seinem tierischen Partner ja nicht weiter anwenden. Ihr Ziel ist es, zukünftig ein Netzwerk aus Trüffelhunden und Haltern zu gründen, die über eine Online-Plattform für die Trüffelsuche von Trüffelgarten- oder Plantagenbesitzern ohne Hund abgerufen werden können.

Jeder gesunde Hund kann Trüffelschnüffler werden – so wie Lagotto Romagnolo Leya, Rottweiler Mützemann und Mops Trüffeltussi. Foto: Carolin Hlawatsch