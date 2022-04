Ortsbürgermeister Norbert Kroboth dankte allen, die eine Patenschaft übernommen hatten, für diese Bereitschaft. Er verwies darauf, dass beim Spielplatz Sonnenwinkel abgewartet wird, wie es dort weitergeht. Denkbar wäre, ihn für Kleinstkinder herzurichten. Für einen Anfang in diese Richtung, so hieß es, wären im Spielplatzetat noch Mittel da.

Ort des Geschehens war dieses Mal der Spielplatz „Am Schelenbusch“. Als Gastgeber fungierte somit Rainer Storck. Dort ist in jüngster Zeit einiges investiert worden. „Fertig wird man nie“, meinte Storck, der darauf verwies, dass die Reparatur der Hütte Aufgabe von Profis wäre.

Der Spielplatz Braukestraße soll demnächst eine Tischtennisplatte erhalten. „Die möchten wir gern haben“, meldete die Patin. Für einen solchen Fall (oder auch die Anschaffung von Spielgeräten) hatten die beiden Gemeindevertreter einen Katalog dabei. So ließ sich umgehend feststellen, was finanziell darstellbar ist. Annette Lange nannte die jeweiligen Zahlen. Für den Krähenkamp ist demnach ein kleines Klettergerüst im Visier, während eine Wippe abgängig ist. Insgesamt lautete das Fazit: „Es ist alles in einem guten Zustand. Die Investitionen der vergangenen Jahre zeigen Wirkung.“