Laut Polizei passierte der Unfall am Morgen gegen 9.40 Uhr. Ein 27-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden war mit einem Trecker und Anhänger auf dem Bramscher Weg in Richtung Hunteburg unterwegs. Er beabsichtigte nach links auf die Venner Straße abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers, so die Polizei.

Der 63-jährige Kradfahrer aus Wagenfeld versuchte demnach auszuweichen, touchierte das Gespann jedoch noch leicht und stürzte im Grünstreifen. Der Mann erlitt laut Polizeiangaben leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.