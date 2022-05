Die historische Bahn ist am Himmelfahrtstag auf den Gleisen der Wittlager Kreisbahn unterwegs. FOTO: Museuemseisenbahn/Peter Stockmann Ausflug am Himmelfahrtstag Mit dem historischen Zug von Bohmte bis Bad Holzhausen und zurück Von noz.de | 20.05.2022, 11:57 Uhr

Am Himmelfahrtstag, 26. Mai, fährt die Museumseisenbahn Minden mit dem historischen Kleinbahnzug auf der Strecke von Bohmte bis Bad Holzhausen. Auch ein Stopp am Wandertag in Lintorf ist eingeplant.j