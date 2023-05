Badespaß könnte ein Thema bei der 1. Bohmter Midsummer Night sein. Hier zeigen sich beim Probesitzen Pastor Hartmut Weinbrenner (links), Frank Reinsch und Julian Lipka, der extra für das Foto kurze Hose und Flip-Flops angezogen hat. Foto: Karin Kemper up-down up-down Jeder kann einen Tisch buchen Premiere in Bohmte: Open Air tafeln im Schatten der Kirche St. Thomas Von Karin Kemper | 19.05.2023, 16:43 Uhr

Der Förderverein Thomas und Freunde lädt ein zur Midsummer Night an der St.-Thomas-Kirche in Bohmte. Das Ganze findet statt am längsten Tag des Jahres, 23. Juni 2023, ab 19 Uhr.