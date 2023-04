Zusehen und mitfliegen. Das können Besucher des Tags der offenen Tür am 1. Mai. Archivfoto: Stefanie Witte up-down up-down Tag der offenen Tür Faszination Fliegen am 1. Mai auf und über dem Flugplatz in Bohmte Von noz.de | 25.04.2023, 08:15 Uhr

Am Maifeiertag lädt der Luftsportverein Wittlage zum Tag der offenen Tür auf den Flugplatz Bohmte ein. Das Motto „Luftsport zum Anfassen in familiärer Atmosphäre“ ist hier Programm, teilt der Verein mit. Das Programm beginnt am 1. Mai um 9 Uhr.