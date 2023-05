Wird in eine Wohnung eingebrochen, löst das bei den Bewohner auch längerfristig Ängste aus. Symbolfoto: dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down Kriminalitätsstatistik vorgestellt Straftaten 2022 im Altkreis Wittlage: Langsam wird alles wieder wie früher Von Karin Kemper | 16.05.2023, 05:56 Uhr

Welche Straftaten fallen leitenden Polizeibeamten in Bohmte spontan bei der Betrachtung der Kriminalstatistik des Jahres 2022 ein? Die Antwort: Die Einbrüche in die Friedhofshalle in Bohmte und den Freibadkiosk in Bad Essen.