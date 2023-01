Krone richten und auf geht’s. Charlotte und Lara beteiligten sich mit der Betreuerin Ida (von links) an der Sternsingeraktion in Bohmte. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Aufkleber statt Kreide Sternsinger bringen den Segen nicht nur in die Häuser in Bohmte Von Heidrun Mühlke | 07.01.2023, 17:04 Uhr

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“: So lautet das Motto der Sternsingeraktion in diesem Jahr. Auch die katholische Kirchengemeinde in Bohmte beteiligte sich wie die anderen Kirchengemeinden im Wittlager Land.