Eine Kostümprobe vor dem Einsatz muss für die Sternsinger sein – nicht nur in Bohmte. Foto: Silke Plaßmeyer up-down up-down So läuft die Sternsingeraktion 2023 In Bohmte, Ostercappeln, Hunteburg, Bad Essen und Schwagstorf sind Könige auf Tour Von Karin Kemper | 02.01.2023, 06:03 Uhr

Traditionell bringen die Sternsinger den Segen in die Häuser und sammeln dabei für Altersgenossen in der Dritten Welt. So läuft die Aktion im Januar 2023.