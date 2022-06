An der Spitze der Fronleichnamsprozession in Bohmte wird das Kreuz getragen. FOTO: Karin Kemper Verkehrsstau in der Ortsmitte Wieder eine stattliche Prozession am Fronleichnamstag in Bohmte Von Karin Kemper | 16.06.2022, 14:30 Uhr

In Bohmte ist es Tradition, dass sich am Fronleichnamstag an die Messe in der katholischen Kirche St. Johann eine Prozession anschließt. Diese wiederum führt mitten durch den Ort über Bremer-, Leverner- und Haldemer Straße. Verkehrsstockungen inklusive.