Pünktlich zum Ballonstart war es vor dem Festzelt brechend voll. Den Startschuss gab Moderator Heiko Ziegemeier vom Ponymarktverein. Im vergangenen Jahr hatte er versprochen, dass sich die für Organisatoren für 2023, wenn der Luftballonwettbewerb zum 25. Mal stattfindet, etwas Besonderes ausdenken wollen. Und was war das Besondere?

Start der Luftballons. Foto: Stefan Gelhot

Wohl nicht das schwül-warme und stürmische Wetter. Da werden einige Ballons wohl sehr weit geflogen sein. Im Festzelt gab es Präsente für die Kitas. Und auch für die Karbid-Böllerer. Die sind nämlich auch seit 25 Jahren beim Marktauftakt dabei. 2023 in ganz großer Besetzung. Gleich zwölf Mann schossen Reihensalut.

Im Festzelt fand die offizielle Eröffnung statt. Fester Bestandteil ist hier eigentlich auch die Begrüßung durch den Hunteburger Ortsbürgermeister. Doch Martin Schnöckelborg liegt krank im Bett und verpasst das größte Fest im Wittlager Land. Pech gehabt – für ihn sprang Bohmtes Gemeindebürgermeister Markus Kleinkauertz in die Bresche.

40.000 Besucher werden am Wochenende erwartet

Und es gab viel Lob für Hunteburg, den Ponymarktverein mit seinen vielen ehrenamtlich Aktiven sowie Marktmeister Hans-Jürgen Keil. „Der Markt ist ein Leuchtturm, der über die Region hinaus trahlt“, so Kleinkauertz. Wenn an drei Tagen bis zu 40.000 Besucher kämen, könne man zu Recht sagen, dass Hunteburg einer der Top-Gastgeber in ganz Norddeutschland sei. „Ich empfehle zwei bis drei Besuche an diesen Tagen.“

Das Festzelt war am Freitagnachmittag schon fast voll besetzt. Foto: Stefan Gelhot

Zur Eröffnungsfeier im Festzelt mit der Marktbierprobe, die musikalisch von der Kolpingkapelle aus Hunteburg begleitet wird. In diesem Jahr dabei war als Show-Act das DCC-Funkenballett aus Damme.

Die Kolpingkapelle Hunteburg im Festzelt. Foto: Stefan Gelhot

Neu ist Festwirt Jochen Fangmann aus Osterfeine. Seine Premiere in Hunteburg verlief zum Glück reibungslos. „Auch im Freigelände gibt es neue Anlaufstellen für alle Gäste“, erklärt der Ponymarktverein. So die große Schirmbar am Markttor. Diese war schon zum Marktauftakt ein Anziehungspunkt für viele Gäste.

Wie es Samstag weitergeht

Am Samstag heißt es dann „Früh aufstehen“: Um 6 Uhr beginnt der traditionelle Viehauftrieb auf dem Gelände in Huntebrg-Meyerhöfen. Wie vor 50 Jahren sind auch heute noch Ponys, Pferde, Schafe und Ziegen sowie Hühner, Enten, Gänse und Kaninchen zu erwerben. Seit einigen Jahren befindet sich auf dem Platz auch ein Kleintierzelt. Dieses ist für die Gäste auch am Sonntag geöffnet.

Marktverlosung am Samstag um 14 Uhr

Nachmittags um 14 Uhr starte die große Marktverlosung mit dem Hauptpreis „des Gegenwertes eines Ponys“. Abends darf im Zelt gefeiert werden, dann steht das zweite Hunteburger DJ-Festival auf dem Programm.

Noch ein Hinweis für Besucher: Direkt am Marktgelände stehen über 1000 Parkplätze für die Besucher zur Verfügung. Parkgebühr: vier Euro. Für Besucher mit dem Fahrrad ist ein Fahrradparkplatz eingerichtet. Ebenso sind Behindertenparkplätze vorhanden.