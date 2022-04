Garanten für gute Laune: die niederländischen Straßenmusiker von „Tuten und Blasen“, wie sie von den Bohmter liebevoll genannt werden. FOTO: Stefan Gelhot Niederländische Straßenmusiker Der Name „Spaß an der Straß’“ ist in Bohmte kein leeres Versprechen Von Karin Kemper | 24.04.2022, 13:58 Uhr

Beim Spaß an der Straß’ in Bohmte passt vieles zusammen. Ob Musik, Karussells oder Unterhaltung – für alles sorgen die Organisatoren der Werbegemeinschaft. Der Einladung, sich auf dem Gelände am Bahnhof zu vergnügen, nahmen schon am Samstag bei idealen Wetterbedingungen zahlreiche Gäste an. Und der Sonntag folgte.