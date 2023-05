Entenangeln, Karussellfahrten und Musik auf der Bühne: Nora-Marie und ihre Mutter Katharina Herkenhoff konnte sich besonders für die vielen Spiele auf dem Fest begeistern. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Bestes Wetter und viel Musik Spaß an der Straß‘ lockt Jung und Alt nach Bohmte Von Heidrun Mühlke | 01.05.2023, 12:10 Uhr

Bei der Veranstaltung Spaß an der Straß’ in Bohmte passte alles zusammen: Wetter, Angebot, Programm und Resonanz. Zum kunterbunten Fest kamen viele tausend Besucher auf die herausgeputzte Meile am Bahnhof sowie auf das angrenzende ZOB-Gelände.