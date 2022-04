Spaß an der Straß’ in Bohmte. Annette, Marita, Bernd, Stefan und Rita aus Bohmte waren begeistert von der Veranstaltung und freuen sich schon auf die nächsten Events unter freiem Himmel im Wittlager Land. FOTO: Martin Nobbe Bilder und Eindrücke vom Frühlingsfest Besucher zeigen Kondition beim Bohmter Spaß an der Straß’ Von Karin Kemper | 25.04.2022, 16:36 Uhr

Beim Spaß an der Straß’ in Bohmte des Jahres 2022 passte einfach alles: Wetter, Angebot, Programm und Resonanz. So mancher, der sich vorgenommen hatte, einmal kurz vorbeizuschauen, traf den einen oder anderen Bekannten und blieb hängen. Durchaus auch länger.