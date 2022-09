Die Diesellokomotive DL2 ist auf den Gleisen der Wittlager Kreisbahn unterwegs. Archivfoto: MEM/Peter Stockmann up-down up-down Gratis mit dem Kuscheltier Teddybärenfahrt am Feiertag mit der historischen Lok nach Bohmte Von noz.de | 27.09.2022, 12:15 Uhr

Am Montag, 3. Oktober, bietet die Museumseisenbahn Minden (MEM) auf der Wittlager Kreisbahn wieder Teddybärenfahrten an. Der Zug verkehrt am Tag der Deutschen Einheit zwischen Bad Holzhausen und Bohmte. Kinder in Begleitung ihres Kuscheltiers fahren kostenlos mit.