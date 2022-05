Hunteburg (hier in einer Partie gegen Venne) kam beim TV Bohmte mit 4:0 unter die Räder. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot Fußball So lief der Spieltag für die Teams aus Bohmte, Ostercappeln und Bad Essen Von Peter Hilbricht | 15.05.2022, 18:15 Uhr

„Wir sind für das letzte und entscheidende Spiel in Holzhausen um die Meisterschaft gerüstet“, erklärt Trainer Manuel Höppke nach dem klaren 5:0-Heimsieg der Fußballdamen des TV 01 Bohmte gegen Andervenne II. In der Kreisliga könnte es für die SG Wimmer/Lintorf nach der 1:7-Klatsche in Wissingen im Abstiegskampf eng werden, während der Hunteburger SV nach dem 0:4 in Bohmte abgeschlagen am Tabellenende liegt.