Die SG Wimmer/Lintorf hat das Testspiel beim SC Melle II verloren. Hier ist SG-Spieler Nico Tesch (rechts) im Zweikampf mit Sören Klesser. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball-Testspiele Wimmer/Lintorf verliert das Duell zweier Kreisligisten beim SC Melle II klar Von Peter Hilbricht | 06.02.2023, 14:02 Uhr

In den Vorbereitungsspielen haben die Fußballer der SG Ostercappeln/Schwagstorf (4:3 bei Concordia Belm-Powe) und vom TuS Bad Essen (5:4 beim Bezirksligisten SV Bad Laer) überzeugt. Klare Niederlagen gab es dagegen für den TV Bohmte und die SG Wimmer/Lintorf. In guter Frühform präsentierten sich die Bohmter Frauen beim 5:2 in Damme.