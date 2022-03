Auf dem Dümmer See ist am Montag ein Segelboot gekentert. (Archivbild) FOTO: Martin Nobbe Rettungswagen und Feuerwehr vor Ort Segelboot kentert auf dem Dümmer See in Hüde Von Mona Alker | 10.08.2021, 15:11 Uhr

Ein Segelboot ist am Montag auf dem Dümmer See in Hüde gekentert. Die beiden Insassen blieben unverletzt und konnten das Boot an Land ziehen.