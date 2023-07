Den Damen-Mannschaftspokal nimmt Andrea Ochmann aus der Bohmterheide in Empfang. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Auszeichnung für Reinhard Klöcker Titel beim Gemeindepokalschießen in Hunteburg gut verteilt Von Karin Kemper | 25.07.2023, 16:28 Uhr

Der Hunteburger Schützenverein war in diesem Jahr an der Reihe, das Bohmter Gemeindepokalschießen auszurichten. In der Austragung wechseln sich die vier Schützenvereine ab.