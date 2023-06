Prächtige Stimmung beim Kommersabend zum Auftakt des Schützenfestes 2023 in Stirpe-Oelingen. Foto: Niels Wagner up-down up-down „Ganz viel Liebe und Herzblut“ So lief der Kommersabend in Stirpe-Oelingen: Von Ehrungen bis Nationalhymne Von Michael Hengehold | 16.06.2023, 15:30 Uhr

Beim stimmungsvollen Kommersabend in der Gemeinschaftshalle haben die Schützen in Stirpe-Oelingen einmal mehr gezeigt, was die starke Dorfgemeinschaft und das starke Motto (Let‘s make Schützenfest together great again ...) verbindet: Das Miteinander im Ort.