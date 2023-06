Umzug der Schützen am Kommersabend. Archivfoto: Heidrun Mühlke up-down up-down Termine und Programm Neue Majestäten gesucht: Bohmte feiert Schützenfest Von noz.de | 27.06.2023, 11:20 Uhr

Die Bohmter und ihre Gäste feiern am Samstag, 1. Juli, ein Familienschützenfest. Zuvor, am Freitag findet, der traditionelle Kommers des Schützenvereins statt. So sieht das Programm in diesem Jahr aus.