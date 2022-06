Drei Jahre sind vergangen, seit sich Jara Bothmer die Kinderkönigswürde geholt hatte. Ihr zur Seite stand Filip Köppe. Als Adjutanten vervollständigen Sophie Peschke, Finja Köppe und Ann-Marie Köppe den Hofstaat (Archivfoto). FOTO: Heidrun Mühlke up-down up-down Familiärer Rahmen Schützenfest Bohmte kehrt an den Standort Schützenhalle zurück Von Karin Kemper | 28.06.2022, 09:08 Uhr

Wer wird neuer Schützenkönig in Bohmte? Diese Frage klärt sich am Sonntag, 2. Juli 2022, auf dem Gelände an der Schützenhalle. Statt mitten im Ort feiern die Grünröcke jetzt wie vor etlichen Jahren wieder im Schatten großer Bäume.