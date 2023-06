Vor einem Jahr waren die Stirper Schützen Gastgeber des Wittlager Kreisschützenfestes. Archivfoto: Cornelia Müller up-down up-down Feiern an diesem Wochenende Schützenfest 2023 in Stirpe-Oelingen: So sieht das Programm aus Von noz.de | 15.06.2023, 11:32 Uhr

In Stirpe-Oelingen wird Schützenfest gefeiert. Nicht mehr Anfang Juli, sondern erstmals am dritten Juniwochenende. Auf dem Festplatz an der Schützen- und Dorfgemeinschaftshalle erwartet die Besucher eine Mischung aus Schützensport, Tradition und Volksfeststimmung, teilt der Verein mit.