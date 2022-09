Die Feuerwehr musste früh raus. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Vierter Einsatz dort in diesem Jahr Feuerwehr rückt aus: Schon wieder brennt in Stirpe der Müll Von Heinz-Jürgen Reiß, Vincent Buß | 06.09.2022, 10:51 Uhr

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz an die Stirper Straße in Stirpe (Gemeinde Bohmte) ausgerückt. Es war nicht der erste dort in diesem Jahr und der Ortsbrandmeister warnt.