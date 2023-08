Nach Angaben der Osnabrücker Polizei gab sich der Anrufer am vergangenen Donnerstag als Osnabrücker Staatsanwalt aus. Er schilderte der Seniorin aus Bohmte, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Schwangere angefahren habe und diese nun gestorben sei.

Damit ihre Tochter vor dem Gefängnis bewahrt werde, könne die Frau eine Kaution in Form von Bargeld oder Goldschmuck hinterlegen. Zwischenzeitlich wurde das Gespräch an eine weinerliche Frauenstimme weitergegeben – ein Name sei dabei nicht gefallen, erzählte die Seniorin.

So lief die Übergabe der angeblichen Kaution ab

Für die Übergabe der angeblichen Kaution wurde eine Frau angekündigt, die wenig Zeit habe und bei der Abholung keine näheren Informationen erteilen könne.

Gegen 17 Uhr erschien die Frau und nahm eine bereitgelegte Tasche mit Schmuckstücken im Bereich der Straßen Klußkamp und zum Welplager Moor von der Seniorin entgegen. Wie viel die Schmuckstücke wert sind, sagte die Polizei nicht.

Die Beschreibung der Täterin

Die Bohmterin beschrieb die Abholerin wie folgt:

weiblich

schlanke Statur

weiße, zu weite Hose

schwarzes Shirt

weißer Hut, Gesicht und Kopfhaar waren durch diesen nahezu vollständig verdeckt

Die Polizei nimmt Hinweise zu der Täterin oder der Tat unter den Telefonnummern 0541 327 3333 (tagsüber) oder 05471 9710 entgegen.