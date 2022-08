In die Schlägerei war ein 35-Jähriger verwickelt. FOTO: dpa/Carsten Rehder (Symbol) up-down up-down Auch Taxi-Insassen gesucht Schlägerei in Hunteburg: Die Polizei sucht Zeugen Von Vincent Buß | 24.08.2022, 16:45 Uhr

Eine Schlägerei hat sich am Freitagabend in Hunteburg ereignet. Am Ende fehlte ein Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.