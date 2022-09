Laumann und sein Team präsentieren die Erfindung, die patentiert ist, ab Samstag erstmals der Öffentlichkeit. SVM ist nämlich auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, der weltweit größten Messe dieser Art, vertreten. Der Salon dauert bis 4. September. SMV hat den Stand E45 in Halle 13.

Welche Erfindung, die den Anhängerbau revolutionieren wird, wurde in Bohmte gemacht? Ein starr angehängtes Modul auf eigenen Rädern. Dieses Modul, der Space Extender, kann zusätzlich als Wohnraum, Laderaum oder Transportplattform genutzt werden. Der Clou ist allerdings die starre Verbindung. Diese entsteht durch zwei Führungsgabeln, die in die passenden Aufnahmeschuhe am Querträger der Anhängerkupplung eingeführt werden. Es entsteht auf diese Weise eine starre Verbindung zu Querbewegungen, die gleichzeitig flexibel bei Horizontalbewegungen ist. Also eine Anhängerkupplung, die starr mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Beim Space Extender handelt es sich im Grunde genommen um einen Anhänger, der nicht als Anhänger wahrgenommen wird, sondern als Verlängerung des Fahrzeugs.

Ein unschlagbarer Vorteil: Schwierige Rückwärtsfahrten oder Einparkmanöver, die dem Anhängerfahrer schon einmal den Schweiß auf die Stirn treiben können, sind problemlos möglich. Das Gegenlenken ist nicht erforderlich. „Für Gewerbetreibende ist das zum Beispiel in Innenstädten bei der Parkplatzsuche sehr gut“, so Laumann. Und natürlich hilft die neue Technik auch Caravanfahrern beim Rangieren auf engen Campingplätzen. Dank des starr angehängten Moduls sind die Räder des Space Extenders um 360 Grad drehbar – genauso wie bei einem Bürostuhl. Grundlage für das problemlose Handling. Die beiden starren Verbindungen können übrigens auch leicht abmontiert werden, sodass eine „normale“ Anhängerkupplung verbleibt.

„Die geltende Führerscheinregelung ist ein weiterer entscheidender Punkt, der für den Einsatz der Entwicklung aus Bohmte spricht“, erläutert Wilfried Laumann. Hintergrund: Führerscheininhaber der Klasse B haben die Erlaubnis, ein Fahrzeug mit maximal 3500 Kilogramm Gesamtgewicht zu fahren. Wird mehr Raum benötigt oder soll zusätzliches Gewicht transportiert werden, kam bislang ein Anhänger zum Einsatz. „Dafür braucht man aber einen Extra-Führerschein, der eine Prüfung fast wie bei einem Lkw-Führerschein nötig macht“, so Laumann. Der Space Extender, als das Modul, das auf dem in Bohmte erdachten Chassis gebaut wird, ist die Alternative. Der Space Extender kann Lasten bis zu 500 Kilogramm inklusive Aufbauten transportieren, ohne das dafür ein spezieller Führerschein nötig ist.

Verschiedene Varianten des Extenders sind bei SMV Metall in Bohmte für Nutzfahrzeuge und Caravans konzipiert worden. So unter anderem eine Version als Wohnraum für Campingfreunde einschließlich Duschkabine und Toilette. Ein Wohnaufbau mit Hubdach, der auch parkhaustauglich ist, und ein Extender, um Motorräder zu transportieren.

Das Unternehmen ist seit 1990 im Bohmter Industriegebiet ansässig. Laumann beschäftigt dort 18 Mitarbeiter. Kerngeschäft ist die Herstellung von Trägersystemen für Motorräder, Garagenhalterungen, Anhängerkupplungen, Luftfederungen und Ähnlichem.

Die bislang erstellten Space Extender sind Prototypen, die aber serienreif sind und alle erforderlichen TÜV- Hürden genommen haben. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr mit einer Serienfertigung beginnen können“, sagt Wilfried Laumann Serienfertigung bedeutet, dass in Bohmte Kupplung und auswärts gefertigte Chassisteile zusammengebaut werden.

VW hat Interesse an der Erfindung bekundet, und es gibt bereits Extender-Modelle (im Computer), die mit der Multivan-Baureihe T5 verbunden sind. Vielleicht kommen auf dem Caravan Salon ja noch weitere Interessenten dazu.