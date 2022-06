Zuschauer dürfen sich am Wochenende auf insgesamt 36 Prüfungen in Springen und Dressur beim Reitturnier in Bohmte freuen. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot 36 Prüfungen in Springen und Dressur „Jump and Run“ ein Höhepunkt beim Sommerreitturnier in Bohmte Von noz.de | 15.06.2022, 06:30 Uhr

Der Reit- und Fahrverein Bohmte veranstaltet am Wochenende, 17. bis 19. Juni, sein großes Sommerturnier. Die Organisatoren rechnen mit 820 Starts in insgesamt 36 Prüfungen auf dem Spring- und dem Dressurplatz an der Schützenstraße in Bohmte.