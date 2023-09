Resolution im Gemeinderat Reaktivierung der Wittlager Kreisbahn: Ein Signal aus Bohmte nach Hannover senden Von Rainer Westendorf | 09.09.2023, 07:04 Uhr Der Triebwagen T3 hat in den 1950er Jahren die Waggons für die Personenbeförderung gezogen. Archivfoto: Museumseisenbahn Minden (MEM) up-down up-down

Der Gemeinderat Bohmte möchte am 28. September eine Resolution beschließen, in der sich die Kommune ausdrücklich für die Reaktivierung der Wittlager Kreisbahn für den Schienenpersonenverkehr ausspricht. Was genau steht drin in der Resolution und warum soll diese überhaupt beschlossen werden?