Mehrere Feuerwehren im Einsatz Radlader brennt beim Torfwerk in Hunteburg Von Heinz-Jürgen Reiß | 12.01.2023, 16:19 Uhr

Ein Radlader ist am Donnerstag beim Torfwerk in Hunteburg in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus.