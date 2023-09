Die Vorbereitungen laufen schon seit einiger Zeit. „Der Verein Norddeutscher Ponymarkt Hunteburg und die Aussteller sind bei der Feinplanung angekommen und das Programm steht“, so Cordula Otte-Krone vom Organsiationsteam des Vereins.

Das Markttor auf dem Gelände in Meyerhöfen. Foto: Rainer Westendorf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer der neue Festwirt ist

Der Festwirt ist neu. Die Fangmann Event GmbH & Co. KG aus Osterfeine wird erstmals den Markt mitgestalten. „Besonders im Freigelände wird es neue Anlaufstellen für alle Gäste geben“, erklärt der Ponymarktverein. Neu ist unter anderem eine Schirmbar am Markttor mit Sitzgelegenheiten und Blick auf das Marktgeschehen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Welche Produkte vorgestellt werden

Im Außengelände bieten gut 100 Aus- und Schausteller auf 25.000 Quadratmetern Traktoren, Landmaschinen, Autos, neue Technik für Haus und Hof sowie Gartengeräte an. „Zudem ist auf dem Kirmes-Gelände ein vielfältiges Angebot von Fahrgeschäften und Gastronomiebetrieben zu finden“, berichtet der Ponymarktverein.

Das Programm vom 55. Ponymarkt in Hunteburg

Und so sieht der Ablauf des 55. Ponymarkts aus:

Freitag, 13. Oktober: Marktbeginn ist um 15 Uhr. Um 16.30 Uhr treffen sich die Kindergartenkinder im Festzelt, damit um 17 Uhr – nach dem Böllern des Hunteburger Karbid-Böller-Vereins – der Luftballonwettflug starten kann.

Dann folgt die offizielle Eröffnungsfeier im Festzelt mit der Marktbierprobe, die musikalisch von der Kolpingkapelle aus Hunteburg begleitet wird. In diesem Jahr dabei ist das DCC-Funkenballett aus Damme. Die Karnevalssaison wird in Hunteburg also schon vier Wochen vor dem offiziellen Start am 11. November eingeläutet. Gegen 19 Uhr beginnt eine Party im Festzelt mit DJ Rolf Brell aus Hesepe und der Showband Play High.

Samstag, 14. Oktober: Am Samstagmorgen beginnt der Ponymarkt so, wie er ursprünglich entstand: mit den Tieren. Ab 6 Uhr startet der traditionelle Viehauftrieb auf dem Gelände in Hunteburg-Meyerhöfen. So wie vor 50 Jahren sind auch heute noch Ponys, Pferde, Schafe und Ziegen sowie Hühner, Enten, Gänse und Kaninchen zu bestaunen und auch zu kaufen. Seit einigen Jahren befindet sich auf dem Platz auch ein Kleintierzelt. Das ist auch am Sonntag geöffnet.

Streicheleinheiten für die Ponys. Archivfoto: Rainer Westendorf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um 8 Uhr öffnet die Gewerbeschau und ab 10 Uhr beginnt der Flohmarkt für Kinder. Um 14 Uhr folgt einer der Höhepunkte des Wochenendes: die Marktverlosung. Der Hauptpreis ist „der Gegenwert eines Ponys“ und der zweite Preis „der Gegenwert eines Rindes“. Der Hauptgewinner kann natürlich auch tatsächlich ein Pony mit nach Hause nehmen.

Der Ponymarkt ist ein Besuchermagnet. Archivfoto: Stefan Gelhot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Festzelt findet ab 16 Uhr die Hunteburger Kinder-Disco statt. Die Jazz-Dance-Gruppe des Hunteburger SV zeigt zudem ihr Können. Abends ab 21 Uhr steigt dort das zweite Hunteburger DJ-Festival mit DJ Knippi, Jan Deejay, DJ Blake, DJ Crooner und den Funky Monkeys.

Sonntag, 15. Oktober: Auftakt ist um 10 Uhr. Dann beginnt der Marktfrühschoppen im Festzelt. Auch der Trödelmarkt öffnet wieder seine Tore. Um 14 Uhr traben die Pferde des Hunteburger Reit- und Fahrvereins zu Vorführungen heran und präsentieren gemeinsam mit der Voltigiergruppe des Reitvereins Drohne ein Programm.

Originelle Angebote auf dem Trödelmarkt. Archivfoto: Gertrud Premke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Cafetéria im Festzelt ist ab 15 Uhr geöffnet. Die Firma DEKU-Moden aus Lemförde präsentiert die neue Herbst- und Winterkollektion. Gegen 20 Uhr klingt die 55. Auflage des Marktes dann aus.