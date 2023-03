Die Polizei hat auf der Herringhauser Straße Tempomessungen durchgeführt. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Punkte, Bußgeld, Fahrverbot Raser auf der Herringhauser Straße in Hunteburg unterwegs Von noz.de | 24.03.2023, 14:48 Uhr

Am Mittwoch hat die Polizei Bramsche in der Zeit von 13.45 bis 15.10 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der Herringhauser Straße durchgeführt. Einem Autofahrer droht nun ein Fahrverbot.