Bei der Bohmter Polizei gilt ab Donnerstag: Dort wo Polizei draufsteht, ist für zwei Monate nicht mehr Polizei drin. Stattdessen gibt es einen Wachcontainer und eine Art Geschäftszimmer – ebenfalls im Container. Foto: Karin Kemper up-down up-down Einschränkungen für Beamte und Bürger Die Polizeistation in Bohmte zieht in Container um Von Karin Kemper | 06.10.2022, 12:18 Uhr

Was macht die Polizei in Bohmte, wenn in der Station grundlegende Sanierungs- und Umbauarbeiten anstehen? Richtig: Sie zieht um. Damit die Beamten für die Bürger weiter an gewohnter Stelle erreichbar bleiben, stehen jetzt auf dem Polizeiparkplatz Container.