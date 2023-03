Die Rettungskräfte eilten zur Römerbrücke in Hunteburg. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Im Bereich der Römerbrücke Rettungsaktion in Hunteburg: Feuerwehr zieht Person aus kaltem Wasser der Hunte Von Heinz-Jürgen Reiß | 26.03.2023, 01:31 Uhr

In Hunteburg ist am Samstagabend eine Person im Bereich einer Brücke in die Hunte gestürzt. Ein Feuerwehrmann zog sie an Land.