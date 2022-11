Die Fläche an der Leverner Straße in Bohmte ist zur Baustelle geworden. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Umbau an der Leverner Straße Mehr Stellflächen und mehr Grün: Parkplatz in Bohmte wird gestaltet Von Rainer Westendorf | 08.11.2022, 13:19 Uhr

Die Bagger sind jetzt angerückt: In Bohmte wird der unbefestigte Parkplatz an der Leverner Straße in Nähe des Shared-Space-Bereichs gestaltet.