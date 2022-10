Blick auf eines der ältesten Gebäude. Die Schulgebäude wurden zwischen 1960 und Anfang der 2000er Jahre errichtet. Foto: Karin Kemper up-down up-down Projekt Oberschule immer teurer Bohmte: Sanierung, Abriss und Neubau oder noch ein drittes Gutachten? Von Rainer Westendorf | 11.10.2022, 16:02 Uhr

Sollen die älteren Gebäude der Oberschule Bohmte saniert werden oder sind Abriss und Neubau besser? Mit dieser Frage befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen. Ob es allerdings überhaupt eine Entscheidung geben wird, ist offen. Fest steht, die Sanierung ist ein Millionenprojekt.