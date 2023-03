Wie soll die Oberschule Bohmte mal aussehen? Darüber wird schon lange diskutiert. Nun kommen Schüler zu Wort. Archivfoto: Karin Kemper up-down up-down Bürgermeister-Kandidaten hören Kritik Oberschule Bohmte neu bauen oder sanieren? Was Schüler sich wünschen Von Vincent Buß | 27.03.2023, 15:02 Uhr

Die Bürgermeister-Kandidaten für die Gemeinde Bohmte, Markus Kleinkauertz und Thomas Rehme, haben die Oberschule Bohmte besucht. Das nutzten einige Schüler, um zu sagen, was sie an ihrer Schule stört – und was für ein Gebäude sie sich wünschen.