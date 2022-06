Nach den Sommerferien startet der Jahrgang 9 mit einer Wochenstunde Informatik im Stundenplan. FOTO: Karin Kemper Jahrgang 9 startet nach den Ferien Informatik als Pflichtfach: Oberschule Bohmte qualifiziert sich für Erprobungsphase Von noz.de | 14.06.2022, 15:19 Uhr

Die Oberschule Bohmte ist den meisten Schulen in Niedersachsen mindestens um ein Jahr voraus: Sie nimmt an der Erprobungsphase zur Einführung von Informatik als Pflichtfach teil. Als eine von 49 Schulen in ganz Niedersachsen.