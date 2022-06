„Wir fanden einfach kein Mittel, um die Torwürfe zu verhindern“, forderte Heil seine Sieben zu mehr Aktivität auf. Im Angriff wurde gut gespielt und Torchancen bestens herausgearbeitet. Nur fehlte den Bohmter Angreifern an diesem Nachmittag auch das nötige Glück beim Abschluss.

Zu keiner Zeit während des Spieles in Hoykenkamp konnte Bohmte an die gute Leistung aus dem Pokalspiel gegen Soltau von vor einer Woche anknüpfen. Nach einer Viertelstunde führte der Aufstiegsanwärter mit 8:3 Toren und zeigte enorme Wurfkraft aus dem Rückraum heraus. Gegen diese Geschosse hatten die Torhüter im TV-01-Gehäuse nicht den Hauch einer Chance.

Mit einer 17:9-Führung für den Gastgeber wurden die Seiten gewechselt. Binnen zehn Minuten nach dem Anwurf zur zweiten Spielhälfte zog Hoykenkamp auf 23:11 an. Das Team baute diese Führung letztlich bis zum deutlichen 40:20-Heimsieg aus.

„Hoykenkamp ist ein Gegner, gegen den man nicht unbedingt punkten muss, da kommen in den nächsten Wochen sicherlich schlagbarere Gegner, und da müssen die Siege geholt werden“, sagte Heil und blickte bereits dem Rückrundenauftakt der Bohmter am kommenden Samstag in eigener Halle gegen HSG Neuenburg/Bockhorn entgegen.

Bohmte spielte mit folgender Mannschaft: Marc Rosemann, Henning Harneid und Stefan Mellentin im Tor; Benedikt Placke (4). Sebastian Petschull (3), Michael Ellerhof (1), Thomas Rehme, Ansgar Wecks (1), Andreas Köppe (1), Patrick Buchsbaum (6), Marcel Wolff (4), Maurice Hauke und Pascal Martin