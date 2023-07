Unser Archivbild zeigt die Mannschaft der vergangenen Saison. Nun ist ein neues Team gefunden: Die Fußballer des SC Herringhausen treten in der neuen Saison in der 3. Kreisklasse an. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Neustart nach dem Rückzug 23 neue Spieler: Beim SC Herringhausen wird wieder Fußball gespielt Von Heike Dierks | 27.07.2023, 11:12 Uhr

Nach dem Rückzug in der Winterpause sind die Fußballer des SC Herringhausen zurück. Zum Saisonauftakt wartet gleich ein echter Härtetest auf den SCH: Neu-Kreisligist TuS Bad Essen gastiert im Kreispokal in Herringhausen. So geht der Verein den Neustart an.