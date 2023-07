Vom Spielplatz des neuen St.-Thomas-Kindergartens in Bohmte ist die Kirchturmspitze zu sehen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen Neue Kita St. Thomas in Bohmte: Zeitplan passt, erste Kinder kommen am 1. August Von Karin Kemper | 31.07.2023, 16:08 Uhr

Der Zeitplan passt. Es war geplant, dass die neue Kita St. Thomas in Bohmte am 1. August 2023 den Betrieb aufnehmen sollte – und das geschieht. In Etappen. Die 90 Krippen- und Kindergartenkinder starten nach und nach in das neue Kindergartenjahr, bis Mitte August alle da sind.