Markus Kleinkauert startet bald seinen neuen Job. Archivfoto: Heinz-Juergen Reiss up-down up-down Der erste Arbeitstag naht Neuer Bürgermeister von Bohmte: So geht es für Markus Kleinkauertz weiter Von Vincent Buß | 29.04.2023, 18:01 Uhr

Markus Kleinkauertz tritt nach der Wahl seinen Dienst als Bürgermeister der Gemeinde Bohmte an. Was steht am ersten Arbeitstag an? Vorher war noch eine Formalität zu klären.