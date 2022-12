Kfz-Meister und Sachverständiger Viktor Schleining hat eine Werkstatt in Bohmte eröffnet. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Cars Performance für Autofahrer Service und Tuning: Neue Werkstatt an der Haldemer Straße in Bohmte Von Rainer Westendorf | 24.12.2022, 08:15 Uhr

Neu an der Haldemer Straße 2 in Bohmte ist die Kfz-Meisterwerkstatt „Cars Performance“. Inhaber ist Viktor Schleining, der seit fünf Jahren eine Werkstatt in Rahden im Nachbarkreis Minden-Lübbecke geführt hat.