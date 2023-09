Zweiter Standort in Stemwede-Drohne Neuer Halle, neuer Chef: Was macht eigentlich die Firma Hönemann aus Hunteburg? Von Rainer Westendorf | 20.09.2023, 06:00 Uhr Herbert und Hendrik Hönemann vor der neue Halle in Drohne. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down

Die Hönemann GmbH aus Hunteburg weiht am Freitag, 22. September, ihre Halle am neuen Standort in Stemwede-Drohne ein. Zugleich wird Hendrik Hönemann die Geschäftsleitung von Gründer und Inhaber Herbert Hönemann übernehmen. Womit beschäftigt sich das Unternehmen und wie hat die Familie den Generationswechsel geregelt?