Tim Ellmer, Geschäftsführer des Kinderhauses Wittlager Land als Träger der Jugendarbeit in der Kommune, begann seine Begrüßungsrede mit dem afrikanischen Sprichwort „Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf“. Dementsprechend hätten auch in Bohmte alle ein gemeinsames Ziel angestrebt und erreicht.

Ellmer dankte besonders der katholischen Jugend, die wie berichtet in einem gewaltigen Kraftakt bei der 72-Stunden-Aktion im Juni das Außengelände gestaltet hatte. Entstanden ist auf dem Areal ein neuer Basketballplatz inklusive Zuschauertribüne. Der „Treffpunkt 163“, so der Name des Zentrums in der Alten Musikschule am Bohmter Hallenbad, ist also aufgewertet worden.

Ebenso dankte Ellmer Jugendpflegerin Simone Blömer, die während der Renovierungs- und Umbauarbeiten die Fäden zusammenhielt. Zusammen mit Norbert Schulte, dem Jugendtreffleiter und zugleich Ansprechpartner für die mobile Jugendarbeit in der Gemeinde, seien Konzepte entwickelt worden, um das Gebäude mit Leben zu füllen, so Ellmer.

Blömer dankte den Mitarbeitern, Jugendlichen, Planern und Handwerkern für die allseitige Unterstützung und tatkräftige Hilfe beim Schaffen einer Einrichtung, in der man sich wohlfühlen könne.

Bürgermeister Klaus Goedejohann stellte mit Zufriedenheit fest, dass „der Kinder- und Jugendarbeit nun ein Zuhause gegeben wurde“. Er dankte den Handwerkern, die aus dem ehemaligen Wohnhaus, in dem zuvor die Musikschule untergebracht war, einen ansprechenden Treffpunkt für die Heranwachsenden geschaffen haben. Die nutzbare Fläche betrage etwa 100 Quadratmeter, und im Obergeschoss gebe es später noch Ausbaumöglichkeiten. „Mit diesem Gebäude an der Jahnstraße ist somit ein idealer Standort mit Nähe zu den öffentlichen Einrichtungen gefunden worden“, so Goedejohann während der kleinen Einweihungsfeier.