Ein Schwarm aus Staren wird von einem Greifvogel angegriffen. FOTO: Martin Nobbe Aufbruchstimmung am Dümmer? Warum Stare bereits im Sommer im Schwarm zu sehen sind Von Ronja Ackermann | 04.08.2022, 13:05 Uhr

Im Naturschutzgebiet Ochsenmoor am Dümmer See gibt es dieser Tage immer wieder ein Naturschauspiel zu sehen: Riesige Schwärme aus Staren erheben sich aus Baumgruppen und formen sich zu einer schwarzen Wolke. Fliegen die Vögel schon in den Süden?