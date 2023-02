Selbst große Bäume brach der Tornado einfach ab, wie der Meller Experte Martin Hubrig zeigt. Foto: Martin Nobbe up-down up-down Erlebnisbericht eines Betroffenen Nach Tornado in Stemwede: Wie groß die Gefahr in der Region Osnabrück ist Von Vincent Buß | 18.02.2023, 07:57 Uhr

Ein Tornado hat in Stemwede und Preußisch Oldendorf gewütet. Es ist nicht der erste in unserer Region. Auch unser Autor erlebte schon einen. Ein Tornado-Experte aus Melle erklärt, ob wir besonders gefährdet sind. Und was man tun sollte, wenn sich der Wirbelsturm nähert.