Udo Möllenberg alias „Udoni“ (stehend) ließ das zufällig ausgewählte Foto von Schauspielerin Angelina Jolie auf einem zuvor rein blau-weißen Tuch erscheinen. FOTO: Hermann Pentermann Magischer Ortszirkel Osnabrück Verblüffende Tricks in Leckermühle: Wenn sich Zauberkünstler treffen Von Lars Herrmann | 26.05.2022, 07:30 Uhr

Die Mitglieder des Magischen Ortszirkels Osnabrück treffen sich jeden Monat im Hotel-Restaurant Niemann in Leckermühle. Was machen sie dort? Wir haben an einem Treffen der Zauberer teilgenommen.