In Mönchskutten gekleidet präsentiert sich der Chor Gregorian voices bei seinen Auftritten. Foto: Thomas Pfeiffer
Konzert in St.-Thomas-Kirche The Gregorian Voices kommen nach Weihnachten nach Bohmte Von noz.de | 18.11.2022, 17:22 Uhr

Am Mittwoch, 28. Dezember 2022, findet ab 19 Uhr in der Kirche St. Thomas im Rahmen ihrer Tournee ein Konzert der Gruppe The Gregorian Voices statt.