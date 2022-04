Bis spätestens Anfang Oktober soll das Gutachten zu den Schäden im Shared-Space-Bereich vorliegen. Foto:Oliver Krato FOTO: Archiv Mängelbeseitigung in 2013? Gutachtertermin zu Shared Space in Bohmte 17.07.2013, 21:00 Uhr

pm/as Bohmte. Die schadhaften Stellen im Bohmter Shared-Space-Bereich sind untersucht worden. In dieser Woche wurden in dem von der Gemeinde angestrengten gerichtlichen selbstständigen Beweisverfahren die wesentlichen Beweise erhoben. An dem Ortstermin nahmen neben Bürgermeister Klaus Goedejohann auch der Rechtsbeistand der Gemeinde, Rechtsanwalt Ralf Bohn, sowie zwei Sachverständige teil.